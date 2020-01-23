В Киеве суд оштрафовал врача, вымогавшего взятку у участника АТО

В Киеве по решению суда бывший заведующий отделением Национального института трансплантологии им. Шалимова Олег Котенко, который требовал и получил от участника АТО более 20 тыс. долл. взятки за операцию, получил штраф, передает «УНН» со ссылкой на решение Соломенского районного суда Киева.

Так, согласно приговору, который был вынесен 9 января этого года, врач признал свою вину. Судья Оксана Криворот при рассмотрении дела пришла к выводу, что преступления, в которых обвиняли Котенко (нарушение права на бесплатную медицинскую помощь и принятие подкупа работником предприятия, учреждения или организации), являются преступлениями небольшой тяжести и постановлением суда утвердила соглашение между обвиняемым и представителем прокуратуры Киева.

По решению суда Котенко был признан виновным. «Виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 184, ч.3 ст. 354 УК Украины и ему назначено наказание:

по ч.1 ст. 184 УК Украины в виде штрафа в размере 100 (сто) тысяч рублей, что составляет 1 700 (одна тысяча семьсот) рублей;

по ч.3 ст. 354 УК Украины в виде штрафа в размере 500 (пятьсот) тысяч рублей, что составляет 8500 (восемь тысяч пятьсот) рублей», – говорится в решении.

В итоге обвиняемому пришлось заплатить только 8 500 грн, ведь более строгое наказание поглощает менее строгое.

Следует напомнить, что в начале октября 2019 года врача-трансплантолога задержали во время получения взятки от пациента (участника боевых действий) в размере 20 тыс. долл. за проведенную операцию по трансплантации печени и дальнейшее лечение и реабилитацию.

Сейчас, как стало известно, врач работает в одной из частных клиник Киева.