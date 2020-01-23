Стал известен новый соперник «Шахтера» на сборах в Турции

Донецкий «Шахтер» на сборах в Турции проведет дополнительный контрольный матч. Соперником команды станет ФК «Пролетер» (Нови-Сад, Сербия), с которым подопечные Луиша Каштру уже встречались на летних сборах в июле. Об этом сегодня, 23 января, сообщает пресс-служба клуба.

Поединок начнется в 09:45 по Киеву 29 января.

На первом сборе в Турции «Шахтер» также сыграет с «Лехом» (25 января), «Войводиной» (26 января) и «Словацко» (30 января).

Напомним, что «Шахтер» отправился на сборы в Турцию, где начал первый этап предсезонной подготовки. Занятия проходят в двухразовом режиме, запланированы 3 спарринга. Первый сбор продлится до 30 января.