Громада против: Куда переедет Дворец бракосочетания Мариуполя (Видео)

В Мариуполе специалистам городского Дворца бракосочетания, расположенного в центре города, предлагают работать в новом здании. Куда именно переедет Центральный отдел регистрации актов гражданского состояния (РАГС) пока не ясно, но жители города против переезда. Новоселов готовы встретить на Левобережье в «Мультицентре», где оборудовали для этого специальное помещение.

Сейчас Дворец бракосочетания работает в обычном режиме. По словам начальника Центрального городского отдела регистрации актов гражданского состояния Ирины Яременко, для специалистов не имеет значения, в каком здании они будут предоставлять услуги. Однако уверяет, что против переезда выступает громада. Кроме того, решать этот вопрос будет Министерство юстиции.

«На данный момент ситуация не ясна, но я думаю, что все-таки будет найден компромисс, муниципалитет найдет выход и предложит нам помещение в центре города, мы даже готовы потесниться в своем здании, запустить какие-то службы муниципалитета», – говорит Яременко

Встречать новоселов готовы в новом «Мультицентре» на Левобережье. Здесь обустроили специальное пространство и светлый зал, поставили удобные стулья, создали оригинальное освещение. Есть комната ожидания для молодых и кабинет для работников.

«Данное помещение отделено от других органов и служб, принимающих посетителей. Приобретено мультимедийное оборудование для проведения торжественных мероприятий для молодоженов. Будем очень рады видеть сотрудников органов регистрации актов гражданского состояния в социальном офисе "Мультицентр"», – отметила заместитель начальника Центра предоставления административных услуг Татьяна Каминченко.

Как уверяют в муниципалитете «Мультицентр» позволит быстро и удобно получить более качественные услуги. Ведь рядом парковка, парк, цветущая территория. Кроме того, все желающие смогут расписаться даже на крыше.

«Максимально комфортные условия нахождения жителей в учреждении. Размещение здесь РАГСа было обусловлено тем, что в новом месте можно получить качественную услугу за максимально короткий период времени. Была разработана концепция и, также, согласована с РАГСом», – сказал заместитель городского головы Мариуполя Михаил Ивченко.

Источник: ТК «Сигма»