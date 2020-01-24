Ампутировали ногу: В Луганской области на рыбалке подорвался мужчина

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Паньковке (Луганская обл.) мужчина получил ранение в результате срабатывания взрывного устройства. Об этом сообщается в Отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Медперсонал больницы в Луганске (неподконтрольный правительству) сообщил наблюдателям, что 18 января к ним поступил 50-летний мужчина с ранениями вследствие срабатывания взрывного устройства.

В той же больнице 21 января 55-летняя женщина, представившаяся женой пострадавшего, сообщила наблюдателям, что муж позвонил ей 18 января и сообщил, что подорвался на взрывном устройстве, когда ловил рыбу на берегу реки Северский Донец, и прополз примерно 150 м к их даче, чтобы позвать помощь. По ее словам, мужу ампутировали левую ногу.