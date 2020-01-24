Пашут поле рядом со снарядом: В ОБСЕ рассказали о ситуации в Никишино





Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ впервые зафиксирован фрагмент разорвавшегося реактивного снаряда возле неподконтрольного украинскому правительству Никишино (Донецкая обл.). Об этом сообщается в отчете Миссии.

«В поле примерно в 3 м на запад от дороги местного значения, которая ведет к блокпосту вооруженных формирований в районе н. п. Никишино (неподконтрольный правительству, 60 км к северо-востоку от Донецка) наблюдатели Миссии впервые зафиксировали фрагмент разорвавшейся реактивного снаряда РСЗО (БМ-27 «Ураган», 220 мм)», – говорится в сообщении.

Команда СММ не смогла определить, как долго он там находился. При этом, по их оценке, земля возле него была недавно вспахана.

30-летняя местная жительница сообщила наблюдателям, что ее муж и двое мужчин в последние недели вспахивали поле.