НВФ не пускают наблюдателей ОБСЕ к видеокамере в Петровском

На блокпосте примерно в 3 км к северу от участка разведения в районе Петровского (Донецкая обл.) члены незаконных формирований не даюи наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ доступа к камере видеонаблюдения. Об этом говорится в отчете Миссии.

«На блокпосте вооруженных формирований примерно в 3 км к северу от н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) член вооруженных формирований вновь отказал патрулю Миссии в проезде на север в сторону населенного пункта, ссылаясь на «приказ командиров» и «проведение в этом районе комплекса спецмероприятий», – говорится в сообщении.

При этом наблюдатели видели, что гражданские автомобили свободно пересекали блокпост в обоих направлениях.

Кроме того, на блокпосте к западу от н. п. Верхнешироковское (бывш. Октябрь; неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка) член незаконных вооруженных формирований отказал команде Миссии в проезде, ссылаясь на «проведение контрдиверсионной операции», что не позволило СММ осуществить мониторинг в неподконтрольных правительству приграничных районах. При этом наблюдатели видели, что гражданские автомобили свободно пересекали блокпост в обоих направлениях.

Также на блокпосте 2,5 км к западу от н. п. Безыменное (неподконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка) вооруженный член незаконных вооруженных формирований отказал патрулю Миссии в проезде далее на запад.