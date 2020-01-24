Выборы на Донбассе должны состояться через 10 лет после деоккупации, – эксперт

Перед реинтеграцией оккупированных территорий должны пройти деоккупация и санация. То есть выборы должны состояться не раньше, чем через 5-10 лет после деоккупации. Такое мнение высказал президент Центра глобалистики «Стратегия ХХI» Михаил Гончар во время круглого стола «Реинтеграция Донбасса. Европейский взгляд», передает «Главком».

«Конечно, элементы реинтеграции могут реализовываться и на этом этапе, но тогда нужно быть честными и откровенными, что эта реинтеграция на данном этапе происходит в условиях продолжения Россией агрессии гибридного типа. Ведь агрессия РФ против Украины никуда не делась. Более того, мы не можем абстрагироваться от нынешних реалий, которые заключаются в том, что Россия готовит новую фазу интервенции. Мы это видим сейчас невооруженным глазом», – говорит Гончар.

По его мнению, дело заключается не только в том, что периодически осуществляются россиянами военные учения, маневры, перемещение военной техники, и размещение вооруженных сил РФ вдоль украинской границы, но и в том, что Россия активизировалась в середине Украины – активизация агентуры и разнообразного лобби .

«Заслуживает особого внимания попытка восстановления определенного сотрудничества под видом экономических схем, мол, ничего другого кроме бизнеса. В Европе у многих это вызывает восхищение. Именно у тех, кто хочет с Россией эксплуатировать трубы, продавать и покупать газ. Они расценивают это "сотрудничество" как то, что конфликтующие стороны начинают сотрудничество. Мы сейчас видим ряд шаблонов, которые мы называем криптовойной, от греческого криптос – скрытый. Суть заключается в том, чтобы восстановить некоторые схемы, связанные, например, с газовой торговлей. В этом плане, мол, Украина сможет получить необходимый финансовый ресурс, когда Россия, например, будет продавать в Украине так называемый дешевый газ. Мы уже очень хорошо знаем, как дорого нам обходится этот "дешевый" газ», – говорит Гончар.

Эксперт убежден, что в процессе реинтеграции составляющая безопасности должна быть превыше всего. Ведь никакой инвестор, даже мелкий, не придет, поскольку будет понимать вопросы безопасности и риски.

Выборы не могут быть проведены, пока не будет контроля над государственной границей Украины.

«Иногда говорят так, что где-то пройдет очередная нормандская встреча, о чем-то договорятся, и выборы будут осенью в контексте местных выборов или по другим порядкам на оккупированных территориях. Это иллюзия. Кто-то, конечно, может к этому стремиться. В идеале выборы на оккупированных территориях должны быть после деоккупации и санации. Санация должна быть не менее 5-10 лет. Здесь можно привести пример западной и восточной Германии. Выборы там не состоялось в 1946 году. Выборам предшествовал процесс денацификации. Проводить выборы с тем, чтобы выяснить волеизъявление определенного ряда граждан оккупированных территорий, которые находятся в рамках этого информационно-пропагандистского купола даже не последних пяти лет, а значительно более длительный срок, абсурд. Вспомните, когда появился флаг Донецкой республики, тогда она еще не была «народная». То есть система работала длительное время. И нажать клавишу как на компьютере «esc», то есть выйти, не удастся, и через определенное решение в нормандской формате отменить все, что было, это иллюзия», – утверждает Гончар.