На мариупольской трассе спасатели доставали автомобили с обочин (Фото)

Спасатели Донецкой области за минувшие сутки дважды получали сообщения с просьбой о помощи от водителей. Об этом сегодня, 24 января, сообщает Главное управление по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Так, в 8:40 диспетчер Службы спасения «101» получил сообщение о том, что в Ясиноватском район, недалеко от с. Красногоровка, на выезде с автодороги Славянск-Донецк-Мариуполь, в грязи застрял грузовой автомобиль. Бойцы 15-го Государственного пожарно-спасательного отряда, которые выехали на место происшествия, с помощью буксировочного троса и автоцистерны отбуксировали с грузовой автомобиль на проезжую часть автодороги.

В 18:41 аналогичная ситуация произошла недалеко от пгт. Никольское, на автодороге Мариуполь-Запорожье. Бойцы Государственной пожарно-спасательной части также с помощью буксировочного троса отбуксировали с обочины грузовой автомобиль на проезжую часть автодороги.

Фото: ГСЧС Украины в Донецкой области

Всего от Главного управления привлекалось 11 человек личного состава и 2 единицы техники.