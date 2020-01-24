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ООН направила более 100 тонн гумпомощи на неподконтрольный Донбасс

24.01.20 09:41
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направило более 100 тонн гуманитарной помощи на неподконтрольную украинским властям территорию Донбасса. Об этом сегодня, 24 января, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" ко временно оккупированной территории Украины проследовали 12 грузовиков с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для жителей Донбасса направлены продуктовые и гигиенические наборы, строительные материалы, комплекты матери и ребенка общим весом 101,9 тонны», – сказано в сообщении.

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