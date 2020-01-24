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Сводка из зоны ООС за 23 января: Версии сторон конфликта (Карта)

24.01.20 10:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки зафиксированы 11 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. 23 января в результате обстрелов со стороны НВФ один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Об этом сегодня, 24 января, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы позиций Объединенных сил:

  • неподалеку Талаковки – из минометов калибром 82 мм;
  • рядом с Опытным – из противотанкового ракетного комплекса;
  • вблизи Красногоровки – из стрелкового оружия;
  • в районе Широкино – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • неподалеку Новоселовки Второй – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
  • рядом с Авдеевкой – из крупнокалиберного пулемета;
  • вблизи Водяного – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы со стороны противника:

  • вблизи хутора Вольный (Золотое-4) – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
  • рядом с Орехово – из гранатометов различных систем.

С начала текущих суток НВФ из станкового противотанкового гранатомета обстреляли позиции Объединенных сил у Талаковки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «силовики Киева за минувшие сутки 15 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 156 единиц. Обстрелам подверглись село Веселое, район "Вольво-центра", поселки Жабичево, шахты "Трудовская", Александровка и Старомихайловка на донецком направлении; села Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.), Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.), Саханка на мариупольском направлении. При обстрелах применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ДНР» также заявляют, что «4 домостроения были повреждены в Старомихайловке в результате попадания взрывоопасных предметов».

В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.

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