Сводка из зоны ООС за 23 января: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 11 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. 23 января в результате обстрелов со стороны НВФ один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Об этом сегодня, 24 января, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы позиций Объединенных сил:
- неподалеку Талаковки – из минометов калибром 82 мм;
- рядом с Опытным – из противотанкового ракетного комплекса;
- вблизи Красногоровки – из стрелкового оружия;
- в районе Широкино – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку Новоселовки Второй – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
- рядом с Авдеевкой – из крупнокалиберного пулемета;
- вблизи Водяного – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы со стороны противника:
- вблизи хутора Вольный (Золотое-4) – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
- рядом с Орехово – из гранатометов различных систем.
С начала текущих суток НВФ из станкового противотанкового гранатомета обстреляли позиции Объединенных сил у Талаковки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».
В «ДНР» сообщают, что «силовики Киева за минувшие сутки 15 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 156 единиц. Обстрелам подверглись село Веселое, район "Вольво-центра", поселки Жабичево, шахты "Трудовская", Александровка и Старомихайловка на донецком направлении; села Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.), Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.), Саханка на мариупольском направлении. При обстрелах применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».
В «ДНР» также заявляют, что «4 домостроения были повреждены в Старомихайловке в результате попадания взрывоопасных предметов».
В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.