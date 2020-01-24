Украинское ТВ для неподконтрольного Донбасса: Проект покинула одна из руководительниц

Экс-главред «24 канала» Елена Трибушная, которая должна была возглавить отдел информационного вещания нового государственного канала для жителей временно неподконтрольных украинским властям частей Донбасса, покинула проект. Об этом Трибушная написала на своей странице в Facebook.

«Хочу сообщить, что я не буду принимать участие в проекте вещания на оккупированные территории. Я по-прежнему считаю, что на Донбасс нужно транслировать нормальное украинское ТВ. Точнее, проукраинское», – написала она.

«Антиукраинского там хватает, благодаря и российским пропагандистам, и украинским теле- и Youtube-каналам, преследующим единственную цель – дорваться до власти. А после кодировки спутников проукраинского ТВ там не останется в принципе», – добавила Трибушная.

Она считает, что «найти способ транслировать нормальный украинский контент на 80% оккупированных территорий (как планируют сейчас) нужно было еще 5 лет назад…. но лучше поздно, чем никогда». «Я верю в идею министра Владимира Бородянского вернуть умы и сердца жителей оккупированных территорий с помощью украинского ТВ и в ту концепцию, которую мы обсуждали. Но в первые же недели стало понятно, что с остальными новыми руководителями проекта мы слишком по-разному видим процесс его реализации», – написала Трибушная.

Напомним, информационно-развлекательный канал для жителей временно неподконтрольных территорий Донбасса будет вещать на базе телеканала иновещания UATV и сможет покрыть 80% неподконтрольного Донбасса.

Ранее сообщалось, что окончательный запуск украинского государственного телеканала для неподконтрольных территорий Донбасса запланирован на 15 февраля, его временным руководителем стала Елена Трибушная, которая возглавила информационное направление до избрания на конкурсе постоянного директора.