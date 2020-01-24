Гончарук прокомментировал переговоры с немцами об Укрзализныце

Речи о продаже или передаче «Укрзализныци» в концессию немецкому железнодорожному оператору Deutsche Bahn не идет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Развею все слухи, которые ходят сейчас вокруг этого вопроса. Сейчас наша команда ведет переговоры с немецкой стороной о дальнейшем сотрудничестве в операционной деятельности, в предоставлении консультационных услуг со стороны немецкой железной дороги. В любом случае, это сотрудничество точно позволит повысить эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине. Важный момент, чтобы избежать спекуляций – речь только о стратегическом партнерстве, а не о продаже или концессии "Укрзализныци". Украинская железная дорога остается под полным контролем государства, и это точно. Точка!», – написал Гончарук.

Кроме того, премьер уточнил, что больше информации правительство предоставит 5 февраля во время подписания «Соглашения о стратегическом партнерстве» с Deutsche Bahn в Киеве.

Напомним, ранее Гончарук говорил о желании отдать «Укрзализныцю» в управление Deutsche Bahn на 10 лет.