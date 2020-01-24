Верификация пенсионеров в «ДНР» необходима для уменьшения количества получателей выплат, – эксперт

С 1 февраля по 30 мая в «ДНР» пройдет верификация местных пенсионеров. Это связано с необходимостью уменьшить количество получателей выплат, так как недавние заявления о повышении пенсионных выплат в «ДНР» не имеют экономической основы. Об этом «Донецким новостям» рассказал руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

По его словам, верификация преследует несколько целей. «Во-первых, такие действия демонстрируют, что недавние заявления о повышении пенсии для жителей псевдореспублики не имеют никакой экономической основы. Спонсирование со стороны Кремля не увеличилось, а это значит – есть необходимость административно уменьшить количество лиц, которые получают эти выплаты», – объясняет Чаленко.

«Во-вторых, это прекрасная возможность провести пропагандистскую работу с соответствующими слоями населения. Довести до каждого информацию как о поднятии выплат, так и акцентировать внимание, кто именно выплачивает пенсии и кому люди должны быть благодарны», – добавляет он.

Эксперт отмечает, что «такая активизация в Донецке является реакцией на инициативы с украинской стороны выплачивать пенсии для жителей, проживающих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (соответствующий законопроект № 2083-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию" зарегистрирован в Раде, – ред.)». «Еще в 2019 году украинская пенсия действительно превосходила ту, которая выплачивается в "республиках". То есть, мы видим своего рода попытку сбить возможный ажиотаж», – говорит Чаленко.

По словам эксперта, вполне возможно, что «пенсионный вопрос» станет одним из главных на предполагаемых местных выборах в ОРДЛО, которые должны быть проведены по украинскому законодательству. «Хотя вопрос выборов еще не решен на уровне глав государств "нормандской четверки", но вероятность их проведения увеличивается с каждым днем», – уверен руководитель Центра анализа и стратегий.

С мнениями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале: «"Проверка на деньги": Что кроется за решением "ДНР" устроить верификацию пенсионеров».