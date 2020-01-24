В «ДНР» рассчитывают, что их предложения станут приоритетными при выборе участков разведения

«ДНР» были направлены в адрес СММ ОБСЕ предложения с указанием трех локаций, перечня соответствующих координат и карты-схемы потенциальных участков для разведения сил и средств. Об этом заявила «представитель ДНР» на переговорах Контактной группы, «министр иностранных дел» Наталья Никонорова, сообщают местные интернет-ресурсы.

Она утверждает, что возможные участки разведения были выбраны на основе «предложений силовых ведомств с учетом интересов безопасности» для снижения напряженности на линии соприкосновения, с целью обеспечения максимальной безопасности мирных граждан.

«Кроме того, учитывая тот факт, что все три пилотных участка – районы Станицы Луганской, населенных пунктов Золотое и Петровское – были предложены украинской стороной, рассчитываем, что в этот раз предложения республик станут приоритетными для согласования», – сказала Никонорова.

Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что представители «Л-ДНР» в Трехсторонней контактной группе добавили к участкам, определенным Украиной, где должно состояться разведение сил и средств, свои предложения, и сейчас переговорная группа должна выбрать из девяти участков три.