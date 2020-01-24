Проверки пенсионеров в «ДНР» могут быть связаны с будущими выборами, – политический эксперт

С 1 февраля по 30 мая в «ДНР» пройдет верификация местных пенсионеров. Это может быть связано с выборами по украинскому законодательству, которые, предположительно, состоятся там в этом году. Об этом «Донецким новостям» рассказал политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько.

«Пенсионная активность "властей ДНР" может быть связана с выборами, которые, предположительно, состоятся там в этом году. Если украинская власть пойдет на реализацию "формулы Штайнмайера" (а обязательство она такое взяла, подписав документ в Минске и признав соответствующим протоколом в Париже), то в ОРДЛО должны состояться местные выборы», – отметил эксперт.

Эти выборы, по его словам, пройдут или в отдельный срок, или в контексте общих местных выборов по всей Украине, запланированных на осень 2020 года. «Этот вопрос сейчас активно согласовывается. Кроме сроков, согласовывается еще много других важных вопросов, в частности, кого же Украина согласится допустить на выборы в ОРДЛО, то есть амнистировать», – объясняет Владимир Манько.

«Тамошние "лидеры республик" при поддержке Кремля надеются пойти на выборы и таким образом легализоваться», – добавляет он.

А для того, чтобы переизбраться было легко, говорит политический эксперт, следует уже сейчас активизировать социальную тему. «Пенсионеры – дисциплинированный избиратель, поэтому ввели верификацию и повышение пенсий. Цель – сделать их пенсию выше украинской», – сообщает директор Communication group.

По его словам, учитывая плачевное экономическое положение и фактически нелегальную экономику «республики», источником для увеличения пенсий может послужить российский бюджет. «Только оттуда можно ожидать достаточных поступлений в "бюджет" и "пенсионный фонд ДНР", чтобы повышать пенсии и другую социалку», – говорит эксперт.

«Россия, давая возможность так называемой «власти Донбасса» заигрывать с избирателями, делает свой выбор и сигнализирует, кого хотела бы видеть в правовом поле Украины», – добавляет он.

С мнениями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале: «"Проверка на деньги": Что кроется за решением "ДНР" устроить верификацию пенсионеров».