ДТП в Краматорске: Джип сбил двух девушек

В Краматорске по ул. Школьной водитель «Toyota Land Cruiser Prado» совершил наезд на двух девушек. Одна из них получила телесные повреждения. Об этом сегодня, 24 января, сообщает пресс-служба полиции города.

«23 января примерно в 20:00 57-летний водитель автомобиля "Toyota Land Cruiser Prado", двигаясь по улице Школьная, перед перекрестком с улицей Большая Садовая, совершил наезд на двух 21-летних девушек, которые пересекали проезжую часть. В результате аварии одна из девушек получила телесные повреждения степень тяжести которых будет установлена после проведения экспертизы. Водитель остался на месте происшествия», – сообщили в полиции.

По факту открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами».