Украина не должна прибегать к военному решению ситуации на Донбассе, – эксперт

Украина не должна прибегать к военному решению ситуации на Донбассе, ведь президент России Владимир Путин не позволит победить там своих стороников. Такое мнение в интервью «Тижню» высказал профессор военных наук Королевского колледжа (Лондон) Лоуренс Фридман.

«Я не думаю, что со стороны Украины должно быть военное наступление. Мы знаем, что случилось в прошлый раз. Не думаю, что Путин позволит победить своих сепаратистов. Он уже предотвратил это в 2014-м. Могу предположить, что Путин или его преемник в какой-то момент будут готовы пожертвовать и предать их. Но это было бы решение России. Поэтому я исключаю для Украины вариант военного решения или наступления. Конечно, он есть, но очень опасен. Ведь Путину будет трудно не вмешаться от их имени», – сказал он.

В то же время, отмечает Фридман, если Украина слишком расслабится, то будет иметь скрытую экспансию. Россияне начнут зондировать почву. И если у страны не будет передовых сил на позициях, то ей ничего не удастся.

Профессор выразил опасения, что украинцы так или иначе привязаны к имеющейся стратегии. В то же время он назвал ситуацию патовой.

«Это патовая ситуация. Конфликт не заморожен. И мне трудно увидеть какие-то дипломатические рычаги для его прекращения. Есть ограниченные уступки, на которые может пойти Украина. Например, соблюдать минские договоренности. Но для этого Россия должна согласиться на выборы, она должна отвести свои войска из Донбасса и тому подобное. Трудно представить, как это все будет происходить. Кроме того, у вас все еще будет оставаться Крым, проблему которого решить еще труднее. Ситуация, в которой сейчас оказалась Украина, неидеальная, но, думаю, вы справитесь. Была еще мысль о новой увлекательной стратегии где-то «за углом», но я ее не вижу. Так же я не вижу ничего плохого в попытке облегчить отношения с Россией, чтобы Путину было труднее давить на Украину. Но не стоит быть наивными в этом», – сказал он.