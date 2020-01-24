Россия не планирует признавать ответственность за гибель МН17, – МИД РФ

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок «спекулирует на трагедии в Иране с целью продвижения ангажированных обвинений против России» в деле о сбитии малазийского самолета в небе над оккупированной частью Донецкой области, передает УНИАН.

«Главный дипломат Нидерландов, с нашей точки зрения, просто неуместно воспользовался трагедией в Иране, имеющей свои причины, свои особенности, для очередных нападок на Россию, для рекламы уже порядком надоевших субъективных подходов Гааги к катастрофе рейса MH17», – сказала Захарова.

По словам Захаровой, Блок потребовал предоставления Россией «удовлетворительных ответов» на ряд вопросов Совместной следственной группы, которая расследует уничтожение российской ракетой малайзийского «Боинга» в июле 2014 года.

«Тех, которые там сочтут правильными. Нисколько не смущаясь отсутствия доказанных фактов, господин Блок запускает теперь в оборот некие личные ощущения относительно того, что министр иностранных дел Росси, когда речь заходит об MH17, якобы "чувствует себя не в своей тарелке", и что "русским лучше бы признать свою вину, согласиться возместить ущерб родственникам погибших, сняв тем самым возникшую напряженность», – сказала она.

При этом Захарова назвала такие заявления «ритуальным вызыванием дождя, не имеющим отношения к праву и юриспруденции», поскольку, по ее словам, Россия предоставила «целый ряд доказательств», которые якобы опровергают вину РФ за атаку на МН17.

«Причем здесь ситуация в Иране в начале 2020 года? Причем здесь то, что случилось в Иране с украинским самолетом, и то, что случилось несколько лет назад с малайзийским "Боингом". Какая связь? Ее нет! Вообще никакой связи», – сказала Захарова.

«Безапелляционные требования Блока к России, как он сказал, признать вину за катастрофу малайзийского самолета в небе над Украиной только из-за того, что в Иране был сбит украинский самолет, являются неуместными, неприемлемыми, лишенными какой-либо здоровой логики», – сказала Захарова.

При этом она заявила, что Блок упускает из виду «явную причастность к катастрофе Украины, которая не закрыла воздушное пространство над зоной конфликта».