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Был подожжен: В Донецке показали дворец спорта «Дружба» (Фото)

28.01.20 08:43
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка показал, как сегодня выглядит дворец спорта «Дружба».

Мужчина побывал у ледовой арены со стороны центрального входа. «Дворец спорта был построен в 1975 году. Сейчас он закрыт. Новую жизнь ледовому дворцу подарила реконструкция 2009 года. В ходе реконструкции был обновлен фасад здания, было заменено холодильное оборудование, появилось современное новое табло. Были установлены новые пластиковые борта и система кондиционирования», – рассказал дончанин.

По его словам, на льду арены проходили различные соревнования большого масштаба. В 2011 году завершился еще один этап реконструкции, в ходе которого увеличили вместимость трибун.

После реконструкции ледовая арена «Дружба» стала полностью соответствовать требованиям Международной федерации хоккея и регламента Высшей хоккейной лиги.

«В ночь с 26 на 27 мая дворец был подожжен. И по данный момент он не функционирует», – сообщил житель Донецка.

Скриншот видео YouTube

Мужчина показал FanShop. «Все пусто, все закрыто», – отметил он. На кассах размещено расписание матчей на 2013-2014 годы.

Также дончанин продемонстрировал сожженную часть. По его словам, здесь местами отсутствует остекление, протекает крыша, заметны следы пожара в виде покореженных конструкций – видно, что здание находится в аварийном состоянии.

Заглянув в окно на 1-м этаже, дончанин увидел сорванные подвесные потолки. Он предположил, что это мародеры вытаскивали проводку.

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