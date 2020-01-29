С грузинскими номерами и «растаможенные» в «ЛНР»: В Луганске показали цены на авто (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска посетил автосалон. Кадрами и ценами он поделился в соцсети.

В частности, луганчанин приехал в автосалон, где продают битые при транспортировке и отреставрированные авто из Грузии и США. Среди предлагаемых жителям Луганска вариантов, по его словам, – машины с грузинскими и американскими номерами, а также «растаможенные» в «ЛНР».

Как отметил луганчанин, машин в салоне – очень много. Салон каждой натерт до блеска. Снаружи также устранены все видимые недостатки. При этом продаж нет: посмотреть на авто заходят случайные прохожие, а также люди, направляющиеся в центр.

Покупателям предлагаются авто на «номерах ЛНР»:

Mitsubishi Pajero 2004 года выпуска – 416 тыс. руб. (163,8 тыс. грн по местному курсу на 29.01.2020);

Nissan Rogue 2011 года – 700 тыс. руб. (275,6 тыс. грн);

Ford Explorer 2013 года – 1053 тыс. руб. (414,6 тыс. грн);

Kia Sportage 2013 года – 806 тыс. руб. (317,3 тыс. грн).

И нуждающиеся в «растаможке»:

Nissan X-Trail 2004 года – 332 тыс. руб. (130,7 тыс. грн);

Opel Vectra 2004 года – 205 тыс. руб. (80,7 тыс. грн);

Volkswagen Jetta 2014 года – 530 тыс. руб. (208,7 тыс. грн);

Kia Optima 2016 года – 857 тыс. руб. (337,4 тыс. грн).

Есть автомобили с пробегом в 100-200 тыс. км, на некоторых моделях пробег не указан.

Ряд машин выставлены на улице.