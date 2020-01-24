В Славянске задержали «профессионального» вора

В Славянске (Донецкая обл.) полицейские задержали ранее судимого мужчину, который пытался обокрасть дом. Об этом сегодня, 24 января, сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

Отмечается, что 23 января, в 21:20 в Славянский отдел полиции поступило сообщение о том, что в домовладение в микрорайоне Артема проник неизвестный.

На месте происшествия следственно-оперативной группой был обнаружен мужчина, которого задержали при попытке проникнуть в дом.

Злоумышленник оказался местным жителем 1981 года, который жил неподалеку. Ранее он уже неоднократно был судим за имущественные преступления (кражи), последнее наказание отбыл только в прошлом году.

В общении с правоохранителями задержан подтвердил, что хотел таким образом «заработать» на собственные нужды.

Информация по данному факту внесена в единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15 ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (покушение на совершение кражи с проникновением в помещение).