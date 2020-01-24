Офис генпрокурора установил факты вероломства НВФ во время боев за ДАП

Офисом генерального прокурора установлены факты вероломства участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) при подрыве здания Донецкого аэропорта в январе 2015 года. Об этом сегодня, 24 января, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Сообщается, что Офисом внесены в Единый реестр досудебных расследований сведения «об еще одном преступлении против украинских военнослужащих при обороне Донецкого аэропорта – нарушении законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)».

Прокуроры дополнительно проанализировали данные по уголовным производствам, расследуемым следователями СБУ по фактам грубого нарушения норм международного гуманитарного права участниками НВФ «ДНР». Речь идет о детальном изучении обстоятельств подрыва здания Донецкого аэропорта. В целом по обороне ДАП расследуется более сотни преступлений, совершенных участниками НВФ против украинских военнослужащих.

По информации пресс-службы было установлено, что в действиях НВФ имеются признаки вероломства, что прямо запрещено статьей 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

«20 января 2015 года боевики запросили у военнослужащих ВС Украины, оборонявших ДАП, прекращение огня якобы с целью эвакуации погибших и раненых с поля боя. А на самом деле действовали с целью получения военного превосходства и скрытого ведения боевых действий. Находясь в районе позиций подразделений ВС Украины, установили взрывчатку на элементы конструкции нового терминала аэропорта. После окончания перемирия боевики, подконтрольные ВС РФ, взорвали конструктивные элементы терминала, в результате чего бетонные перекрытия и потолок во многих секциях здания обвалилась, погребая под собой украинских защитников. Это второй зарегистрированный факт относительно вероломства после Иловайской трагедии», – отметили в Офисе генпрокурора.

В пресс-службе также отметили, что санкция ч. 2 ст. 438 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.