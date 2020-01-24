До 48 клиентов в день: Эксперты рассказали, как предоставляются сексуслуги на Донбассе

Женщины, предоставляющие сексуальные услуги на Донбассе, сталкиваются с рядом проблем, связанных с вооруженным конфликтом в данном регионе. Доход от работы в большинстве случаев – на уровне минимальной заработной платы. Некоторые женщины, проживающие на подконтрольной территории, предоставляют сексуслуги за линией разграничения. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом рассказала аналитик Центра документирования Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Юлия Павлик в ходе пресс-конференции в Киеве, посвященной результатам исследования «Влияние вооруженного конфликта на востоке Украины на работниц коммерческого секса».

Она уточнила, что сбор данных для исследования проводился в январе-феврале 2018 года в 6-ти городах подконтрольной Украине территорий Донбасса: по Донецкой области – Краматорск, Мариуполь, Славянск, по Луганской – Северодонецк, Лисичанск и Рубежное.

Исследователи опросили 61 женщину, вовлеченную в сферу коммерческого секса. Возраст участниц– от 21 до 48 лет (средний возраст – 36 лет). Их стаж работы в сфере сексуслуг – от 3,5 до 25 лет (в среднем – 11,5 лет).

«Абсолютное большинство респонденток – 93% – занимались секс-работой еще до начала вооруженного конфликта. Из опрошенных только трое ответили, что начали заниматься секс-работой только после начала конфликта в связи с ухудшением условий жизни, нехваткой денег и финансовыми проблемами», – пояснила Юлия Павлик.

Средний доход респонденток за предоставление сексуслуг – на уровне минимальной заработной платы, однако есть и ниже этого уровня:

до 1,5 тыс. грн зарабатывали 5% опрошенных;

до 3 тыс. грн – 8%;

3 – 5 тыс. грн– 30%;

5 – 7 тыс. грн – 23%;

7 – 11 тыс. грн –20%;

выше 11 тыс. – 11%.

«Не случайно, что среди проблем, которые беспокоят респонденток, на первом месте – материальные трудности. Также в ТОП-5 проблем входит – наличие долгов, страх инфицироваться вирусными заболеваниями, возбуждение в отношении них административных дел. И 5-я проблема – одиночество и отсутствие любви. Это только 5 основных проблем, на самом деле – их больше», – дополнила аналитик.

Респондентки сообщили, что предоставляют сексуслуги от 1 до 7 дней в неделю (в среднем 4 рабочих дней). «Количество клиентов за один день варьируется от 1 до 48 человек в сутки… Однако 48 человек – это был один случай среди опрошенных. Учитывая, что в сутках всего 24 часа, я не могу сказать, как это технически происходило. Но в анкете было указанно именно так», – констатировала Павлик.

В большинстве случаев (88,5%) женщины предоставляют услуги гражданским лицам в городах своего проживания, 62,3% – в соседнем населенном пункте. Существенно меньше число респонденток, которые предоставляют услуги так называемым «вахтовым выездом»: в населенных пунктах подконтрольной территории – 19,7%, в «серой зоне» –8,2%. «И только 1,6% респонденток предоставляют сексуальные услуги клиентам на неподконтрольной территории Украины», – уточнила Павлик.

При этом регулярность «вахтовых выездов» составляет 1-2 раза в месяц, и большинство опрошенных выезжают самостоятельно. «С целью организации выездов только единицы обращаются к услугам посредников», – сказала исследователь.

Женщины отмечали, что при «вахтовом выезде» можно больше заработать. 44% говорят, что заработать можно существенно больше, 56% указали вариант ответа «ненамного больше».

«Можно констатировать, что женщины попадали в ситуации с обманом со стороны клиента-нанимателя, и даже с принуждением к выполнению секс-работы. Так, у 75,4% респонденток был опыт, когда они не получили обещанную оплату за предоставление сексуслуг. 80,3% столкнулись с тем, что условия предоставления сексуслуг были существенно хуже, чем им обещали. 55,7% завили, что их принуждали предоставлять сексуслуги. У 21,3% женщин был опыт предоставления сексуслуг в обмен на жилье и питание», – продолжила Павлик.

Больше половины респонденток (55,7%) выразили желание прекратить предоставлять сексуальные услуги. «В большинстве случаях они называли вид работы, которой хотели бы заниматься – это преимущественно социальная сфера или сфера обслуживания. При этом 9,8% опрошенных заявили, что хотят продолжать работать в сфере сексуслуг. Но они бы хотели, чтобы этот вид деятельности стал легальным, хотели бы декриминализации и легализации секс-работы. Как они отметили – чтобы им не мешали», – резюмировала Павлик.