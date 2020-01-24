Сети, лодка, рыба: Пограничники провели рейды на Приазовье

Только за неделю поисковых рейдов Донецкого пограничного отряда совместно с Азовским рыбоохранным патрулем и Нацполицией изъято 360 метров запрещенных орудий лова, выявленных при использовании гражданами вблизи Мариуполя, приазовской Ялты и Урзуфа.

Орудия лова переданы представителю рыбоохранного патруля. Об этом сегодня, 24 января, сообщает Донецкий погранотряд.

Кроме этого, участковыми инспекторами Госпогранслужбы в районе реки Кальмиус, обнаружен гражданин, который осуществлял незаконный рыбный промысел запрещенными орудиями лова. Около полусотни пеленгасов равны причиненному ущербу рыбному хозяйству Украины на сумму свыше 33000 грн. В таких действиях усматриваются признаки преступления по ст. 249 УК (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом).

Участковыми инспекторами был выявлен также и гражданин Украины, который хранил плавсредство, которое не было поставлено на учет на объекте базирования. Он нарушил требования п.26 ПКМУ 1147, и, кроме того – мог поставить в опасность себя, ведь не единичны случаи задержания украинских рыбаков ФСБ РФ. А в тех случаях, когда плавсредства не стоят на учете и не выходят в море из определенных пунктов базирования, исчезновения человека отслеживается не сразу. По данному факту составлен протокол по ст.202 КУоАП.

«Донецкий погранотряд напоминает гражданам, перед тем, как приступать к вылову рыбы следует ознакомиться с законодательными нормами, чтобы не навредить природному миру, а вместе с тем и себе», – говорится в сообщении.