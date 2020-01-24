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Обстрел из «Града»: В Мариуполе почтили память погибших мирных жителей (Фото)

24.01.20 13:57
Фото: Донецкий погранотряд
Фото: Донецкий погранотряд

В Мариуполе почтили память мирных жителей, которые погибли во время обстрела кварталов микрорайона «Восточный» со стороны временно неподконтрольной украинскому правительству территории.

Из РСЗО БМ-21 «Град» был обстрелян блокпост Вооруженных сил Украины и жилой микрорайон «Восточный». По окончательной информации, погибли 30 человек, ранены 128, среди погибших и раненых есть дети.

Попадания снарядов были зафиксированы на ул. Киевской, между школами № 5 и № 69. Горели автомобили, а в домах выбило стекла, один из снарядов попал в район Киевского рынка. По сообщению пресс-службы штаба АТО это было прямое попадание.

Прокуратурой указанный обстрел был квалифицирован как террористический акт. Сотрудниками правоохранительных органов в этот же день был задержан корректировщик огня.

Фото: Донецкий погранотряд
Фото: Донецкий погранотряд

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