Обстрел из «Града»: В Мариуполе почтили память погибших мирных жителей (Фото)

В Мариуполе почтили память мирных жителей, которые погибли во время обстрела кварталов микрорайона «Восточный» со стороны временно неподконтрольной украинскому правительству территории.

Из РСЗО БМ-21 «Град» был обстрелян блокпост Вооруженных сил Украины и жилой микрорайон «Восточный». По окончательной информации, погибли 30 человек, ранены 128, среди погибших и раненых есть дети.

Попадания снарядов были зафиксированы на ул. Киевской, между школами № 5 и № 69. Горели автомобили, а в домах выбило стекла, один из снарядов попал в район Киевского рынка. По сообщению пресс-службы штаба АТО это было прямое попадание.

Прокуратурой указанный обстрел был квалифицирован как террористический акт. Сотрудниками правоохранительных органов в этот же день был задержан корректировщик огня.