Можно ожидать скорого объявления верификации пенсионеров в «ЛНР», – эксперт

С 1 февраля по 30 мая в «ДНР» пройдет верификация местных пенсионеров. Можно ожидать скорого объявления о верификации пенсионеров и на неподконтрольной украинским властям части Луганщины. Об этом «Донецким новостям» рассказал руководитель экспертно-рабочей группы при Офисе президента Украины по вопросам экономического восстановления Донбасса Алексей Стародубов.

По его словам, эта инициатива – ничто иное, как директива, которую спустили из РФ с целью избежать дополнительных расходов. «Мы ведь понимаем, что практически за любой "инициативой" от "властей" оккупированной части Донбасса на самом деле стоит Кремль», – отметил Алексей Стародубов.

Эксперт объяснил, что верификация задумана, чтобы понимать, какое количество пенсионеров проживает на сегодняшний день в ОРДО. «В том числе, в контексте того, что в Украине готовится проект закона по выплатам пенсий жителям временно оккупированных территорий Донбасса. Некоторые пенсионеры, проживающие там, получают пенсию в Украине (зарегистрировавшись как временно перемещенные лица), некоторые – от местных "властей". А некоторые – и там, и там…», – сообщил он.

«Если провести верификацию пенсионеров, то в случае активизации переговорных процессов (в Минском формате, в Нормандском), в том числе по теме выплаты пенсий, можно будет легко определить, кто, сколько и где должен получать пенсий», – добавил Стародубов.

Это, по его словам, может привести к экономии средств ОРДО. «Получать двойные пенсии вскоре после верификации станет невозможно. Пока об этом не говорят, но, думаю, именно это будет следующим шагом», – сказал эксперт.

«Учитывая, что, как правило, те или иные инициативы, проводимые в ОРДО, подхватывает ОРЛО, можно ожидать скорого объявления о верификации пенсионеров и на оккупированной части Луганщины», – добавил он.

С мнениями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале: «"Проверка на деньги": Что кроется за решением "ДНР" устроить верификацию пенсионеров».