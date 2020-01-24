Защитник «Шахтера» может перейти в «Арсенал»

ФК «Шахтер» готов продать своего центрального защитника Николая Матвиенко в лондонский «Арсенал». Дело только в цене – «горняки» хотят получить за футболиста порядка 35 млн евро. Об этом пишет «Сегодня» со ссылкой на Sky Sports.

Агент игрока заявил, что переговоры между «Арсеналом» и «Шахтером» ведутся вполне реально и что 23-летний защитник донецкого клуба переберется в Англию уже зимой. Отметим, что в текущем сезоне Николай Матвиенко провел за основную команду «Шахтера» 22 поединка, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.