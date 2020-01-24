Я уверена, что и эти деньги тоже мы получим: Штепа намерена отсудить 18 млн евро

Экс-мэр Славянска (Донецкая обл.) Неля Штепа уверена, что выиграет дело в ЕСПЧ касательно компенсации ей морального ущерба, причиненного за время пребывания в СИЗО. Об этом она заявила в эфире местного телеканала.

По словам Штепы, был подан иск в ЕСПЧ с просьбой рассмотреть правомерность ее нахождения в СИЗО в течение 3-х лет. «Подали им все документы, показали все. Год мы переписывались с ними. В течение этого года они просили правительство Украины ответить на вопросы, потом нас, потом опять правительство. Потом приезжала сюда комиссия судей Европейского суда (по правам человека), они общались с судьями», – рассказала Неля Штепа.

«В конце концов было вынесено решение, что меня неправомерно посадили в СИЗО», – добавила она.

Экс-мэр Славянска сообщила, что по специальной формуле был высчитан материальный ущерб – 94 тыс. грн. «И уже в начале декабря (2019 года – ред.) мне эти деньги заплатили. Заплатило правительство Украины. Это значит, что правительство согласно с тем, что я незаконно провела это время в тюрьме», – отметила Штепа.

По ее словам, теперь подготовлен иск – первый пакет документов уже подан – на компенсацию морального ущерба в сумме 18 млн евро. «Я уверена, что и эти деньги тоже мы получим», – сказала экс-мэр Славянска.

Ранее сообщалось, что Неля Штепа по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) получила 3,6 тыс. евро компенсации за нарушение права на свободу.

Напомним, Неля Штепа являлась городским головой Славянска с 31 октября 2010 года по 9 июля 2014 года. В период «русской весны» на Донбассе при ней произошел захват города незаконными вооруженными формированиями под руководством российского офицера Игоря Стрелкова (Игоря Гиркина). «Дело Штепы» до сих пор считается резонансным (т. к. с захвата Славянска началась война на Донбассе). В этой связи Неля Штепа обвиняется в совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года и находилась в СИЗО Харькова, где слушалось ее уголовное дело. 20 сентября 2017 года решением суда Штепу освободили из-под стражи и отпустили под домашний арест. Слушание дела продолжается по сей день.

Находясь в СИЗО, Штепа была внесена в списки на обмен пленными, поданными со стороны «ДНР». СБУ предлагала ей участвовать в обмене, но Штепа категорически отказалась.

В ходе парламентских выборов 2019 года Штепа в Славянске представляла штаб партии «Оппозиционная платформа "За життя"».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала ТК «САТ-Плюс»