В Краматорске дети просили помощи чтобы остановить драку между родителями. Об этом сегодня, 24 января, сообщает Краматорский отдел полиции Донецкой области

Отмечается, что 23 января около 23.45 на линию «102» позвонила женщина и сообщила, что к ней обратились двое братьев, 12 и 11 лет, которые попросили помощи потому что дома между родителями драка.

По указанному адресу выехали работники краматорской группы реагирования на факты домашнего насилия. Дома находились муж с женой и их трое детей: мальчики 12, 11 и 7 лет. В квартире был беспорядок, побитая посуда, сломанные двери, разбросанная мебель.

Пока полицейские общались с родителями, детей к себе забрала их родственница.

Выяснилось, что мужчина и женщина употребляли спиртные напитки и внезапно между ними возникла ссора, которая переросла в драку. Инспекторы группы реагирования успокоили заявителя, писать заявление чтобы привлечь своего мужа к ответственности за причиненные телесные повреждения она отказалась. Полицейские оценили все существующие риски в ситуации и учитывая наличие детей, которые, к сожалению, стали свидетелями драки между родителями, составили административный протокол по ст. 173-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях за совершение домашнего насилия. Кроме того инспекторы группы реагирования вынесли обидчику срочное запрещающее предписание на 10 суток. В настоящее время женщина с детьми будет жить у своих родственников.

Однако мужчина, чтобы успокоиться, вышел во двор и у подъезда, находясь уже в состоянии алкогольного опьянения, начал пить пиво и имел неприличный вид. За что правоохранители составили на него административный протокол по ст. 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Полицейские обращаются к краматорчанам с просьбой не замалчивать о случаях домашнего насилия, особенно когда в семье есть дети. Именно они больше всего страдают от конфликтов родителей.

Напомним, с 11 января 2019 года вступила в силу статья 126-1 Уголовного кодекса Украины «Домашнее насилие». Теперь обидчик может быть привлечен к уголовной ответственности. Максимальное наказание за совершение домашнего насилия предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет.