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Кабмин планирует ввести компенсацию за задержку зарплат и пенсий, – Гончарук

24.01.20 14:25

В Кабинете министров Украины инициировали компенсации за задержку пенсий, зарплат и ряда выплат. Об этом сегодня, 24 января, в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Правительство инициирует осуществление компенсаций людям в случае задержек с выплатами. Законопроект будет подан в парламент», – написал глава правительства.

Он подчеркнул, что для устранения коррупционных рисков Кабмин предлагает установить исчерпывающий перечень доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация. А именно:

  • пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание;
  • социальные выплаты;
  • стипендии;
  • заработная плата (денежное обеспечение);
  • сумма индексации денежных доходов граждан.

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