Кабмин планирует ввести компенсацию за задержку зарплат и пенсий, – Гончарук

В Кабинете министров Украины инициировали компенсации за задержку пенсий, зарплат и ряда выплат. Об этом сегодня, 24 января, в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Правительство инициирует осуществление компенсаций людям в случае задержек с выплатами. Законопроект будет подан в парламент», – написал глава правительства.

Он подчеркнул, что для устранения коррупционных рисков Кабмин предлагает установить исчерпывающий перечень доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация. А именно: