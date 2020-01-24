На Луганщине столкнулись легковушка и два грузовика (Фото)

В Рубежном (Луганская обл.) произошло ДТП с участием легковушки и двух грузовиков. Об этом сегодня, 24 января, сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

Сообщается, что ДТП произошло в четверг, 23 января, в районе железнодорожного вокзала.

«Причиной аварии стало несоблюдение безопасной скорости и не учет дорожной обстановки водителями легкового ВАЗ 210700-20 и грузового MAN TGL8210. В результате первого удара, легковушка столкнулась с грузовым автомобилем Renault Premium 340, который двигался впереди. Второе столкновение произошло с грузовиком, который ехал позади легковушки. Никто из водителей или пассажиров не пострадал», – рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что за нарушение ПДД, повлекшее ДТП, в отношении водителя ВАЗа и грузового MAN патрульные составили два протокола по ст. 124 КуоАП.

«По составленным протоколам окончательное решение о степени ответственности каждого из участников аварии примет суд», – подчеркнули в пресс-службе.