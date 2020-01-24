Три больших блока: Министр назвал главные причины сокращения населения в Украине

Главными причинами сокращения населения Украины является миграция и негативное соотношение между рождаемостью и смертностью. Об этом заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет журналистам в Киеве, передает «hromadske».

«Есть три больших блока: первый – оккупированные территории, второй – отрицательный тренд по миграции, у нас эмигрируют больше, чем приезжают назад, и третье, к сожалению, это демографический тренд, у нас смертей больше, чем рождаемости. Три больших блока, которые приводят к сокращению населения», – сказал он.

Министр уточнил, что больше всего на сокращение населения влияют именно второй и третий факторы.

Напомним, население Украины, согласно данным электронной переписи, по состоянию на 1 декабря 2019 года, составляет 37 млн 289 тыс. человек. Оценка не охватывает временно неподконтрольные украинской власти территории Донецкой и Луганской областей, аннексированного Крыма.

Также сообщалось, что аналитики сравнили данные всеукраинской переписи населения, проведенной еще в 2001 году, и электронной 2020 года.