КПВВ «Станица Луганская»: Более 7 тыс. человек обратились за помощью к спасателям с начала года (Фото)

С начала 2020 года более 7 тыс. человек обратилось к спасателям за помощью при пересечении линии разграничения через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская». Об этом сегодня, 24 января, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Луганской области.

В ведомстве напоминают, что «Станица Луганская» – это единственный действующий КПВВ на линии разграничения в Луганской области. Ежедневно его пересекают около 6 тысяч граждан в обе стороны. «Пеший коридор особенно является трудным для пожилых людей, людей с маленькими детьми и людей с инвалидностью. С 2014 года на КПВВ "Станица Луганская" дежурят спасатели, к которым с начала 2020 года за помощью обратились уже 7 080 граждан, в частности, 204 человека пожилого возраста и лиц с инвалидностью. В то же время, фельдшеры ГСЧС оказали медицинскую помощь более чем трем тысячам граждан», – говорится в сообщении

Кроме того, как уточняется, учитывая ситуацию в районе, возле которого ведутся боевые действия, спасатели проводят с населением профилактическую работу о правилах безопасности в случае обнаружения взрывоопасных предметов и при возможных обстрелах.