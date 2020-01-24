Пересечение КПВВ на Донбассе: Представители омбудсмена и пограничники обсудили нарушения прав людей

В Харькове представители уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека провели встречу с начальником Восточного регионального управления государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Валерием Вавренюком. Целью встречи было обсуждение вопросов состояния обеспечения прав и свобод людей во время пересечения государственной границы Украины и контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой и Луганской областях. Об этом сегодня, 24 января, сообщил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook.

По его словам, на сегодня в структуре ГПСУ проведена реформа, и сейчас восточное управление полностью курирует приграничные районы в Луганской, Харьковской, Сумской областях, а также КПВВ Луганской и Донецкой области. «В ходе встречи, мы с моим коллегой представителем уполномоченного в восточных областях (Харьковская, Днепровская, Запорожская, Полтавская области) Сергеем Красноперовым подняли вопросы, связанные с соблюдением прав человека во время пересечения государственной границы Украины», – сообщил Лисянский.

Так, обсудили:

предоставление правовой помощи лицам, задержанным в результате попытки незаконного пересечения государственной границы;

соблюдение прав человека в местах временного содержания лиц, которые были задержаны при попытки незаконного пересечения государственной границы;

проблемы при пересечении КПВВ на линии соприкосновения в Луганской и Донецкой областях.

В свою очередь, как уточнил Лисянский, начальник управления проинформировал о количестве случаев пропуска людей и транспортных со стороны ОРДЛО* после завершения работы КПВВ в зоне операции Объединенных сил (ООС) за декабрь 2019 года:

КПВВ «Гнутово» – 3 случая;

КПВВ «Майорск» – 1 случай;

КПВВ «Новотроицкое» – 1 случай.

«По результатам встречи договорились о сотрудничестве и взаимном информировании, касательно случаев нарушений прав человека в восточных регионах Украины», – резюмировал Павел Лисянский.

Как уточнили в пресс-службе омбудсмена, также было решено провести ряд рабочих встреч с участием сотрудников региональных представительств уполномоченного в восточном регионе, Донецкой и Луганской областях и представителей пограничных отрядов, действующих непосредственно в регионах. Целью таких встреч должен стать быстрый обмен информации о выявленных нарушениях прав лиц и оперативного реагирования в пределах полномочий, определенных законодательством Украины.

Напомним, ранее Лисянский сообщал, что в последнее время при пересечении линии разграничения на Донбассе через КПВВ участились случаи нарушений прав человека.

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей