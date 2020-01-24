Перспективный план Донецкой области: Остаются территории, где нет общего решения ОГА и громад

В вопросе создания перспективного плана Донецкой области остаются территории, где нет общего решения областной государственной администрации (ОГА) и громад. Об этом сегодня, 24 января, по итогам второй консультативной встречи в Министерстве развития громад и территорий Украины (Минрегион) сообщил глава Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец на своей странице в Facebook.

«24 января Минрегион совместно с подкомитетом по вопросам административно-территориального устройства Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства провел вторую консультативную встречу по созданию перспективного плана Донецкой области. Даже после повторных консультаций остаются территории, где нет общего решения облгосадминистрации и громад. Перспективные планы, которые сейчас дорабатывает облгосадминистрация, лягут в основу будущего административно-территориального устройства Донецкой области», – сообщил он.

Глава Комитета уточнил, что добровольный этап формирования громад завершился (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66965), и приближается время, когда надо будет принимать окончательные решения и в ОГА, и в правительстве. «И в этих решениях не должно быть неожиданностей для громад. Решения должны быть прагматичными и обоснованными, учитывать, прежде всего, перспективы развития территорий, будущую состоятельность громад предоставлять качественно все необходимые услуги жителям, создавать условия для достойной жизни людей», – резюмировал Дмитрий Лубинец.

Напомним, 13 января в Киеве стартовали первые в этом году консультации по созданию проектов перспективных планов областей. Тогда в Минрегионе обсуждали будущие конфигурации громад Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Как сообщалось ранее, карту Донецкой области перекроят. Вскоре в области могут появиться Мариупольский или Краматорский районы. Пока изменения находятся на стадии обсуждения.