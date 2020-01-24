Более 5 лет войны на Донбассе совершили разрушительное влияние на жизнь детей, – ЮНИСЕФ

Более 5 лет вооруженного конфликта на Донбассе совершили разрушительное влияние на жизнь детей. Об этом сегодня, 24 января, заявили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ/UNICEF), передает пресс-служба организации.

Также, по данным организации, всего более 750 учебных заведений с обеих сторон линии разграничения на востоке Украины разрушены или повреждены.

«В мире сегодня впервые отмечают Международный день образования. Сегодняшний день символизирует все старания, которыми мировые организации, правительства, общества развивают качественное образование, что является неотъемлемым правом каждого ребенка. Именно поэтому, ЮНИСЕФ, благодаря помощи ЕС, сотрудничает с партнерами на востоке Украины, чтобы обеспечить поддержку учебных заведений», – говорится в сообщении.

В частности:

ремонт поврежденных школ и детских садов;

предоставление учебных принадлежностей (учебные наборы, мебель и спортивный инвентарь);

консультации, психосоциальная поддержка и информация о рисках мин для сотен тысяч пораженных конфликтом детей, молодых людей и лиц, которые заботятся о детях.

Также в ЮНИСЕФ опубликовали фото школы № 58 в поселке Талаковка (Донецкая обл.). По данным организации, это учебное заведение по меньшей мере 15 раз получило повреждения от обстрелов:

Фото: пресс-служба ЮНИСЕФ

Напомним, ранее в ЮНИСЕФ заявляли, что из-за вооруженного конфликта на Донбассе почти полмиллиона девочек и мальчиков продолжают сталкиваться с серьезными рисками для их физического здоровья и психологического благополучия. По данным международной организации Human Right Watch, за неполных 6 лет вооруженного конфликта на Донбассе погибли 147 детей.

Как сообщалось ранее, Украина стала 100-м государством, подписавшим Декларацию о безопасности школ – международный документ, призванный обеспечить безопасность учебных заведений в условиях вооруженного конфликта.