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В Донецке на бульваре Шевченко автомобиль врезался в дерево (Фото)

24.01.20 15:29
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 24 января, произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Авария произошла на бульваре Шевченко: легковой автомобиль врезался в дерево.

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