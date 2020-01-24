В Донецке на бульваре Шевченко автомобиль врезался в дерево (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 24 января, произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Авария произошла на бульваре Шевченко: легковой автомобиль врезался в дерево.
В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 24 января, произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Авария произошла на бульваре Шевченко: легковой автомобиль врезался в дерево.
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