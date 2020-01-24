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Песков заявил об отсутствии планов встречи Путина и Зеленского

24.01.20 14:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Встреча президентов Украины и Российской Федерации Владимира Зеленского и Владимира Путина в настоящее время не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

Он подчеркнул, что, если главы государств посчитают встречу необходимой, то такой контакт может быть согласован в любой момент.

«Сейчас каких-то планов на этот счет нет, но вместе с тем мы должны отметить, что между президентами налажен достаточно конструктивный рабочий контакт», – заявил представитель Кремля.

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