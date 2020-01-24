В Украине на сегодня нет никаких оснований для волнений из-за вспышки коронавируса, – Гончарук

В Украине на сегодня нет никаких оснований для волнений из-за распространения коронавируса в Китае. Об этом сегодня, 14 января, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге, передает УНИАН.

«Мы сегодня приняли решение о плане действий, что должно быть сделано. Уже создан оперативный штаб на уровне Министерства здравоохранения под руководством министра. Мы последние несколько дней общаемся активно со Всемирной организацией здравоохранения, обмениваемся информацией, чтобы понимать и контролировать текущую ситуацию. На сегодня никаких оснований для волнений в Украине нет. Нет ни одного подтвержденного, зафиксированного случая подобного заболевания на территории Украины», – сказал Гончарук.

Он также сообщил, что сегодня состоится координационное совещание между всеми службами, обеспечивающими контроль на пересечении границы, чтобы проследить, чтобы вирус не попал на территорию Украины.