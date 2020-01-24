Проблему с водоснабжением в городе нужно решать кардинально, – экс-мэр Славянска

Насущные проблемы Славянска, в том числе с водоснабжением, нужно решать кардинально. Об этом в эфире местного телеканала сообщила экс-мэр города Неля Штепа.

По ее словам, она многое хотела бы изменить в городе, в частности, в части коммунального хозяйства. «Надо делать кардинально. Сегодня необходимо начать делать водоводы… Все взять районы, которые у нас есть… Взять карту, и посмотреть», – отметила она.

Штепа напомнила, что в то время, когда она была главой города, водоводы делались силами местного водоканала, без привлечения компаний из иных городов. И сделано их было более 130-ти.

«У мэра города должна на столе лежать тысяча проектов по всем направлениям: школы, садики, больницы, отопление, газификация, водоснабжение, дороги, придомовые территории, ремонты домов, ремонты крыш», – уверена экс-мэр Славянска.

По словам Штепы, сегодня на регион выделяется достаточно средств. «Нужно просто работать», – отметила она.

Ранее сообщалось, что Неля Штепа по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) получила 3,6 тыс. евро компенсации за нарушение права на свободу.

Напомним, Неля Штепа являлась городским головой Славянска с 31 октября 2010 года по 9 июля 2014 года. В период «русской весны» на Донбассе при ней произошел захват города незаконными вооруженными формированиями под руководством российского офицера Игоря Стрелкова (Игоря Гиркина). «Дело Штепы» до сих пор считается резонансным (т. к. с захвата Славянска началась война на Донбассе). В этой связи Неля Штепа обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года и находилась в СИЗО Харькова, где слушалось ее уголовное дело. 20 сентября 2017 года решением суда Штепу освободили из-под стражи и отпустили под домашний арест. Слушание дела продолжается по сей день.

Находясь в СИЗО, Штепа была внесена в списки на обмен пленными, поданными со стороны «ДНР». СБУ предлагала ей участвовать в обмене, но Штепа категорически отказалась.

В ходе парламентских выборов 2019 года Штепа в Славянске представляла штаб партии «Оппозиционная платформа "За життя"».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала ТК «САТ-Плюс»