Сигареты, деньги, патроны: Что граждане пытаются незаконно перевезти через КПВВ Донетчины

Граждане, пересекающие линию разграничения в Донецкой области через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), несмотря на информационную работу, которую проводят пограничники Донецкого пограничного отряда, продолжают нарушать нормы закона. За последние дни были попытки незаконно перевезти и денежные средства, и безакцизные сигареты и оружие, и патроны. Об этом сегодня, 24 января, сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда.

Так, только сегодня, на выезд на временно неподконтрольную украинской власти территорию (НКТ) через КПВВ «Новотроицкое» в качестве пассажира рейсового автобуса прибыл гражданин Украины, на которого произошло срабатывание служебной собаки пограничников. В рюкзаке и внутреннем кармане куртки мужчины были обнаружены 6 охотничьих патронов и 20 капсюлей к патронам.

Сегодня же и накануне пограничники выявляли нарушения порядка перемещения средств на НКТ: через КПВВ «Новотроицкое» в сумме 3 800 евро и 5 300 евро. По этим фактам представителями ГФСУ составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 204-3.

Так же пограничники рассказали еще об одном случае на КПВВ «Новотроицкое». «На въезд с временно оккупированной территории в автомобиле марки "ВАЗ" при осуществлении углубленного осмотра общей обзорной группой в составе пограничников и ГФСУ, под задним сиденьем были обнаружены табачные изделия без марок акцизного сбора в количестве 50-ти пачек – нелегальной продукции фейковой "республики"», – говорится в сообщении.

Пограничники напоминают, что перемещение даже охотничьих патронов запрещено, запрет касается также и безакциза. А относительно перемещения средств – есть определенные правила приказом МинВВОТ от 18.11.2019 № 92.

Напомним, в Украине с 28 ноября 2019 года вступил в силу новый «Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий». Ознакомиться с полным списком запрещенных и разрешенных для перевозки через КПВВ личных вещей, товаров, а также их допустимым объемом можно в инфографике здесь.