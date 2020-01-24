Сеть информаторов «ДНР» ликвидировали в Лиманском районе

В Донецкой области вблизи линии разграничения контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) ликвидировали информаторскую сеть незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР», которая действовала в Лиманском районе. Об этом сегодня, 24 января, сообщает пресс-центр СБУ.

Так, оперативники и следователи спецслужбы установили личности двух женщин-информаторов, жительниц Лимана, которые тесно сотрудничали с НВФ. Обе женщины прошли подробный инструктаж в неподконтрольном Донецке, который посещали, якобы, по личным делам. Кураторы отработали для них задачи, каналы связи, согласовали условный «сленг», чтобы передавать нужные данные.

«По задачам кураторов диверсионно-разведывательного подразделения "ДНР" сообщницы собирали и средствами электронной связи, передавали сведения о подразделениях ВСУ, их численность, вооружении, местах дислокации и направлении перемещения в районе проведения операции Объединенных сил, прежде всего железнодорожным сообщением. Полученные данные российские наемники использовали для планирования военных действий и диверсий», – говорится в сообщении.

В конце минувшего года, в рамках начатого уголовного дела, следователи и контрразведчики СБУ задержали одну из информаторов в Лимане. Сейчас к ней «присоединилась» и сообщница.

Во время обысков правоохранители изъяли доказательства, подтверждающие агентурную деятельность задержанных в пользу НВФ «ДНР».

«Обоим фигуранткам уголовного производства сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации и содействие ее деятельности) Уголовного кодекса Украины», – сказано в сообщении.

Контрразведчики СБУ установили также личности участников НВФ, которые являлись «кураторами», задержанных. Им также сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.