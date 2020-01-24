В Украине утвердили бюджет Пенсионного фонда на 2020 год

Кабинет Министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2020 год. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина сегодня, 24 января. Об этом сообщила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская, передает пресс-служба ведомства.

«Общий объем доходной части бюджета ПФУ определен в сумме 448 млрд 612,4 млн грн. Общий объем расходной части – в сумме 448 млрд 357,7 млн грн», – говорится в сообщении.

Как уточняется, документом учтен предусмотренный Государственным бюджетом объем ассигнований на финансирование пенсионных программ в сумме 172 млрд 576,3 млн грн, что позволит обеспечить выплату пенсий, надбавок и повышений, покрытие дефицита средств ПФУ.

Соколовская подчеркнула, что бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год является сбалансированным.

Ранее сообщалось, что украинцев обяжут откладывать на старость. Депутаты подготовили законопроект, по которому все, кто работает официально, должны будут отчислять дополнительные взносы с зарплаты.