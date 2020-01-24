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«Л-ДНР» увеличивает количество разведгрупп у линии соприкосновения

24.01.20 17:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На неподконтрольной украинским властям территории Донецкой и Луганской областей «командование» незаконных вооруженных формирований (НВФ) увеличивает количество разведывательных групп и интенсивность их применения в районах линии соприкосновения. Об этом сегодня, 24 января, в ходе брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование наращивает количество разведывательных групп и интенсивность их применения в районах линии соприкосновения. Наибольшая активность указанных групп наблюдается на Бахмутском, Торецком, Северодонецком, Попаснянском и Мариупольском направлениях», – отметил Шарвара.

При этом, по его словам, с начала этого года НВФ принимают меры по повышению уровня взаимодействия разведгрупп со снайперскими и артиллерийскими (минометными) подразделениями.

«Таким образом, оккупанты пытаются повысить эффективность разведки по поиску и выявлению потенциальных целей для нанесения потерь личному составу Объединенных сил», – добавил Михаил Шаравара.

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