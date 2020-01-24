В Луганской области прикрыли незаконную нефтебазу и АГЗС (Фото)

На Луганщине правоохранители пресекли работу двух объектов оптовой и розничной торговли нефтепродуктами. Об этом сегодня, 24 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«При процессуальном руководстве прокуратуры Луганской области в рамках расследования уголовных производств по ч. 1 ст. 272 УК Украины на территории города Кременная и Кременского района прекращена деятельность незаконного автогазозаправочных пункта и нефтебазы, действовавшей с нарушениями правил выполнения работ с повышенной опасностью», – говорится в сообщении.

Так, по данным прокуратуры, в период с 20 по 22 января 2020 года во время санкционированных обысков на этих объектах были выявлены и изъяты около 2 тыс. л дизельного топлива и бензина, газ пропан-бутан объемом около 5 тыс. л, первичная финансово-хозяйственная документация, емкости и оборудование для хранения и реализации топлива и сжиженного газа, которые использовались с нарушением правил безопасности.

Отмечается, что 4 января 2020 года незаконная деятельность АГЗС в Кременной была пресечена работниками Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Луганской области, составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 КУоАП (нарушение порядка хозяйственной деятельности), который сейчас находится на рассмотрении в суде, а также из незаконного оборота был изъят сжиженный газ объемом 9300 л и оборудование стоимостью около 550 тыс. грн.

Несмотря на принятые правоохранителями меры, владелец самовольно установил оборудование и продолжил продажу нефтепродуктов.

Сейчас по обоим фактам продолжается расследование. Назначен ряд судебных экспертиз.