«Каргилл. Общая 70 машин, льгота 47 машин»: Ситуация в пунктах пропуска днем 24 января

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 24 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- Федор: «13:33. В Горловке в Украину 100 авто»;
- Алексей: «14:02. Из Горловки 80 машин плюс льгота, движения нет совсем».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- «Смайл»: «11:06. Каргилл чуть выше моста»;
- Екатерина: «11:17. Каргилл обычная на мосту, льготная на повороте»;
- Марина: «11:30. На Каргилле почти нет движения. С 8 часов до первого туалета не добрались»;
- «Vit»: «12:15. Каргилл в Украину. Льготка авто до туалета, основная еще +30 авто. Движение слабое»;
- Christine: «12:15. Марьинка в Донецк на паспортном 5 машин»;
- «Смайл»: «12:58. Каргилл – средина моста»;
- Christine: «13:07. Каргилл в Донецк 25-30 машин, протяжка раз в 20 минут по 2-3 машины»;
- Сергей: «14:22. Каргилл в Украину – общая 70 машин, льгота 47 машин сейчас».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Denis: «10:07. Еленовка в Донецк – машин 60»;
- Алекссандр: «11:06. В Еленовке много машин на выезд»;
- Алекссандр: «12:20. 100 машин Еленовка, может больше»;
- Ольга: «12:50. Еленовка в Донецк – около 80 авто»;
- Ирина: «13:03. В Еленовке льгота в сторону Украины 5 машин, основная – машин 20-30»;
- Алексей: «13:10. Еленовка в Донецк, на сигаретном ларьке»;
- «Смайл»: «13:32. В Еленовке в Украину машин 30-40 сейчас»;
- Эльдар: «14:19. Новотроицкое в Донецк. Ж***нька! За 1,5 часа продвинулись на машин 30. Украину прошли за минут 20, а вот ДНР "ж***нька"».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
- Igor: «10:58. В Гнутово в Украину машин 20»;
- Елена: «13:08. Октябрь 5 машин».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают. Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ, на данном участке линии разграничения большого скопления людей нет: