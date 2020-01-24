«Каргилл. Общая 70 машин, льгота 47 машин»: Ситуация в пунктах пропуска днем 24 января

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 24 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Федор: «13:33. В Горловке в Украину 100 авто»;

Алексей: «14:02. Из Горловки 80 машин плюс льгота, движения нет совсем».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Смайл»: «11:06. Каргилл чуть выше моста»;

Екатерина: «11:17. Каргилл обычная на мосту, льготная на повороте»;

Марина: «11:30. На Каргилле почти нет движения. С 8 часов до первого туалета не добрались»;

«Vit»: «12:15. Каргилл в Украину. Льготка авто до туалета, основная еще +30 авто. Движение слабое»;

Christine: «12:15. Марьинка в Донецк на паспортном 5 машин»;

«Смайл»: «12:58. Каргилл – средина моста»;

Christine: «13:07. Каргилл в Донецк 25-30 машин, протяжка раз в 20 минут по 2-3 машины»;

Сергей: «14:22. Каргилл в Украину – общая 70 машин, льгота 47 машин сейчас».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Denis: «10:07. Еленовка в Донецк – машин 60»;

Алекссандр: «11:06. В Еленовке много машин на выезд»;

Алекссандр: «12:20. 100 машин Еленовка, может больше»;

Ольга: «12:50. Еленовка в Донецк – около 80 авто»;

Ирина: «13:03. В Еленовке льгота в сторону Украины 5 машин, основная – машин 20-30»;

Алексей: «13:10. Еленовка в Донецк, на сигаретном ларьке»;

«Смайл»: «13:32. В Еленовке в Украину машин 30-40 сейчас»;

Эльдар: «14:19. Новотроицкое в Донецк. Ж***нька! За 1,5 часа продвинулись на машин 30. Украину прошли за минут 20, а вот ДНР "ж***нька"».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Igor: «10:58. В Гнутово в Украину машин 20»;

Елена: «13:08. Октябрь 5 машин».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают. Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ, на данном участке линии разграничения большого скопления людей нет: