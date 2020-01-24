В «Держмолодьжитло» отчитались, сколько участников АТО и переселенцев получили квартиры в 2019 году (Инфографика)

В 2019 году благодаря программам Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло») были обеспечены жильем 465 семей участников АТО /ООС и 782 семьи переселенцев. Из них по новой программе 2019 года «Ипотека под 3%» квартиры получили 198 семей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 января, сообщил глава правления «Держмолодьжитла» Сергей Комнатный.

Он отметил, что на сегодняшний день «Держмолодьжитло» реализует 4 общегосударственные и 118 региональных программ (их реализуют региональные управления Фонда). По итогам 2019 года за счет них в течение 27 лет действиями Фонда удалось обеспечить жильем 40 350 семей. «Это семьи, которые были обеспечены жильем в разные годы. Согласно статистике, семьи составляют 3,5 человека. Т.е. мы можем говорить, что около 150 тыс. граждан живут в квартирах, которые они получили по этим программам», – уточнил Комнатный.

В 2019 году кредитный портфель Фонда составил 1,69 млрд грн, это на 27% больше, чем в 2018 году. «Это текущий кредитный портфель, который находится у нас на обслуживании. То есть это выданные кредиты, которые мы ежедневно обслуживаем», – пояснил глава Фонда.

Непосредственно в 2019 году через программы Фонда жилье получили 1 647 семей, это около 5 тыс. граждан. Из них 465 семей участников АТО /ООС (начиная с 2017 года – суммарно 880 семей) и 782 семьи переселенцев (с 2017 года – 1055 семей). Так, в 2019 году были выданы кредиты по следующим направлениям:

по программе «Доступное жилье» – 989 кредитов;

по новой программе 2019 года «Ипотека под 3%» – 198;

по программам льготного кредитования молодежи, педагогических работников, медиков и др. категорий – 460 кредитов.

Одна из наиболее популярных жилищных программ – «Доступное жилье», при которой есть возможность приобретать квартиры в новостроях, 50% стоимости оплачивает государство. В прошлом году в нее были внесены изменения, благодаря которым у украинцев появилась возможность приобретать жилье за меньшие деньги. Например, это касается городов-спутников, которые находятся в 15-километровой зоне от Киева и областных центров. «В 2018 году эти города-спутники "выпали", и люди не могли там приобретать жилье – т.к. установленная граничная цена (цена 1 кв. м, дороже которой человек не может приобретать жилье, – ред.) была намного ниже, чем цены, действовавшие на рынке недвижимости. Изменения внесены, это дало возможность людям приобретать жилье дешевле. Например, что касается Киева, то людям выгоднее купить квартиру в близлежащих городах – Вишневом, Вышгороде и пр., чем в [спальных районах Киева] Троещине, на Харьковском массиве», – сказал Комнатный.

Он напомнил, что в 2019 году «Держмолодьжитло» запустило новую программу по кредитованию участников АТО / ООС и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) – «Ипотека под 3%» (можно приобретать жилье на вторичном рынке недвижимости, выдается кредит под 3% годовых). За 3 дня декабря, в течение которых принимались заявки, их поступило 10 180 со всей Украины. 90% из них были поданы в онлайн-режиме. «К сожалению, на эту программу в прошлом году выделялось только 200 млн грн», – констатировал глава Фонда. Тем не менее, 198 семей смогли купить квартиры.

Что касается кредитования молодежи, то реализовывались только те программы, которые финансировались за счет местных бюджетов и бюджета «Держмолодьжитла». Финансирования из госбюджета не было. «Программы по льготному кредитованию молодежи в прошлом году, как и в предыдущие годы, не финансировались государством. Финансирования из общего фонда не было. Просто в разное время – разные приоритеты. В прошлом году власть больше сконцентрировалась на участниках АТО и ВПЛ», – пояснил Комнатный.

При этом последние 5 лет отмечается рост финансирования комплексных программ именно из местных бюджетов. «В прошлом году это было финансирование на 252,2 млн грн, приняли 12 новых программ. Мы переходим на принятие местных именно комплексных программ, которые включают в себя несколько механизмов для разных категорий граждан. Ведь орган местного самоуправления больше понимает, какую категорию им нужно поддержать. Например, на Тернопольщине нужно поддержать больше молодых педагогов. В Харькове приняли решение, что будут больше поддерживать участников АТО и ВПЛ, сотрудников бюджетной сферы. И региональные управления "Держмолодьжитла" являются исполнителями этих программ. У нас на сегодня 118 региональных программ, в них учтены 179 порядков по их реализации», – рассказал руководитель «Держмолодьжитла».

«Есть 3 региона в Украине, которые не работают с нами по региональным программам. Это Крым – но надеемся, что вернем территорию. Донецкая область – но уже есть договоренности с властями Мариуполя. И Киевская область – к сожалению, не начато финансирование, но по Киевской области в прошлом году программу приняли, осталось ее наполнить финансированием. Там идут какие-то политические игры, в которых мы не принимаем участие», – резюмировал Комнатный.