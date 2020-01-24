Деньги есть – вкладывать некуда: На Донетчине невозможно реализовать жилищные программы «Держмолодьжитла»

При реализации программ «Держмолодьжитла» в Донецкой области основная проблема – отсутствие в регионе строительства нового жилья. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 января, сообщил глава правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло») Сергей Комнатный.

«Программа есть. Но самого строительства нет – ни в одном городе в Донецкой области. Программа есть, деньги есть, но куда их вложить – нет», – констатировал он.

Например, условием программы «Доступное жилье» является приобретение квартир именно в новостроях (50% стоимости оплачивает государство). Также речь идет о программах, которые реализуются «Держмолодьжитлом» за средства Фонда и за счет финансирования из местных бюджетов (льготное кредитование жилья для молодежи, представителей бюджетных сфер – педагоги, медики и пр., а также программы по предоставлению жилья участникам АТО / ООС и переселенцам).

Комнатный отметил, что при этом уже есть договоренность с Мариуполем. Здесь расположено региональное управление «Держмолодьжитла» в Донецкой области, поэтому и взаимодействие с властями этого города наиболее выстроено. «В Мариуполе есть местная жилищная программа, но мы в нее сейчас вносим изменения. В рамках этой программы Управление капитального строительства [Мариупольского городского совета] начнет строительство нового дома, в котором граждане как по государственным, так и по местным программам смогут приобрести жилье», – добавил Комнатный.

В программы могут привлекаться средства не только городских бюджетов, но и областных. «Однако у городов больше финансов, чем у области. Поэтому города участвуют в программах больше», – пояснил глава «Держмолодьжитла».

Как сообщалось ранее, программы фонда по той же причине в 2019 году не смогли реализовать в Луганской области.