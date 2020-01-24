В «ДНР» повышают тарифы на электроэнергию: Озвучены цифры

«Правительство ДНР» приняло нормативные «правовые акты», которые устанавливают новые тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей. Об этом сегодня, 24 января, сообщают местные информ-ресурсы.

В частности, новый тариф на электроэнергию для населения составит:

при потреблении до 150 кВт/ч в месяц составит 0,8018 руб./кВт/ч (ранее 0,6168 руб./кВт/ч);

за объем от 150 кВт/ч до 800 кВт/ч – 1,0904 руб./кВт/ч (ранее 0,8388 руб./кВт/ч).

Таким образом, при потреблении до 150 кВт/ч в месяц максимальное увеличение оплаты составит 27,75 руб. (10,93 грн, по курсу на сегодня, 24 января, – 2,52 грн/руб). А для тех, кто потребляет от 150 кВт/ч до 300 кВт/ч – 65,49 руб. (25,98 грн).

Для домов (квартир), оборудованных кухонными электроплитами:

при потреблении до 250 кВт/ч в месяц тариф составит 0,6162 руб./кВт/ч (ранее 0,474 руб./кВт/ч);

для потребляющих более 250 кВт/ч в месяц – 0,8377 руб./кВт/ч (ранее 0,6444 руб./кВт/ч).

То есть при потреблении до 250 кВт/ч увеличение размера оплаты составит не более 35,55 руб. в месяц (14,10 грн). А для тех, кто потребляет более 250 кВт/ч, оплата увеличится максимум на 83,88 руб. в месяц (33,28 грн.).

«В целом средний размер коммунальной квитанции увеличится на 38,87 руб. (15,42 грн), или на 3,06% (с 1 269,5 руб. (503,76 грн) до 1 308,37 руб. (519,19 грн). При этом тарифы для многодетных семей остаются неизменными независимо от объемов потребления, а для населения, которое проживает в сельской местности, новые тарифы, как и ранее, будут на 9,2% ниже, чем для городского населения», – отмечается в сообщении.

Напомним, что «правительство ЛНР» также приняло постановление об изменении с 1 февраля 2020 года тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению,