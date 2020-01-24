Годовщина обстрела Мариуполя: Как живут сегодня жертвы страшной трагедии

24 января 2015 года Мариупольский микрорайон Восточный попал под сильнейший обстрел. Он начался в 9:15, когда дети уже высыпали на улицы, а взрослые торопились на рынки, в магазины и аптеки… Окна дрожали по всему городу, весь Восточный был окутан дымом. Горели дома и машины. На улицах лежали мертвые дети, женщины, старики… 31 погибший, 117 раненых – таков страшный итог той черной субботы. Об этом сегодня, 24 января, сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

Фонд Рината Ахметова мгновенно отреагировал на трагедию. В больницы города доставляли необходимые медикаменты для проведения срочных операций. Волонтеры Фонда дежурили в городских клиниках, чтобы оперативно решать все вопросы пострадавших и содействовать работе врачей. Более 500 семей, оказавшихся без еды и крова, получили продуктовую помощь. Также заступили на вахту кризисные психологи Фонда. Они работали с теми, кто оказался под обстрелом, семьями погибших и раненых.

По решению Рината Ахметова, Фонд взял на себя сопровождение 71 взрослого и 9 детей, которые нуждались в неотложном лечении.

Среди тех, кто попал в эпицентр обстрела, была Милана Абдурашитова, которой едва исполнилось четыре года. Она выжила благодаря маме, которая спасла дочь ценой своей жизни, закрыв собою. В тот день Милана лишилась ножки…

Двухлетняя Аня Овчаренко при обстреле Восточного тоже потеряла маму. Ее на глазах у малышки убило осколком снаряда, залетевшего в окно квартиры. Аню спас холодильник, принявший взрывную волну на себя. Валентина Кунева, бабушка девочки, вспоминает: «Она стала разговаривать как взрослая: "Я ведь говорила маме, чтобы она не стояла возле окошка. Мама меня не послушала и упала…"»

Маше Демченко на момент трагедии было три года. Яна, мама ребенка, с ужасом вспоминает как раздались залпы и гул, как небо прорезали летящие снаряды. Она взяла дочь на руки и спряталась за хозяйственной постройкой, а спустя несколько секунд слышала, как в укрытие врезаются горячие осколки. Только дома Яна заметила, что Машу ранило – пострадала ручка. Травма была настолько серьезной, что врачам пришлось собирать правую руку буквально по кусочкам.

«Фонд Рината Ахметова сразу привез медикаменты для Маши. Я не могла даже сообразить: что, где… Все необходимое привезли, вплоть до бинта, до ватки», – вспоминает Яна Демченко.

Маша, Оля и Аня – постоянные участницы проекта «Ринат Ахметов – Детям. Реабилитация раненых детей». Благодаря индивидуальным программам реабилитации и помощи квалифицированных психологов Фонда девочки учатся справляться с травмами войны. Они подружились во время совместного оздоровления по проекту Фонда.

В сентябре 2018 года в Мариуполе к Международному дню мира был открыт мурал «Милана», на котором девочка обнимает плюшевого мишку. Новый символ города появился благодаря Фонду Рината Ахметова, а идею воплотил украинский художник Саша Корбан. Жители Мариуполя считают, что мурал стал символом новой надежды не только для города, но и для всей Украины.